Contest Marche in cucina per ragazzi speciali a Senigallia

Tutti i nove i istituti alberghieri marchigiani in gara per alla quarta edizione del Contest Ragazzi Speciali 2024 Regione Marche: nove studenti speciali, affiancati ognuno da un loro compagno di classe, dagli insegnanti di cucina e sostegno, si sono sfidati ai fornelli per volare alla finale nazionale del 16 febbraio a Rimini in occasione dei Campionati della Cucina Italiani 2025 organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi.



La gara si è svolta ieri all'IIS A. Panzini di Senigallia con l'adesione di tutte le 9 scuole alberghiere marchigiane: ⁠IIS Einstein - Nebbia Loreto, ⁠IPSSEOA Celso Ulpiani Ascoli Piceno, IIS Carlo Urbani - Einaudi sede di Porto Sant'Elpidio, ⁠IIS Carlo Urbani - Tarantelli sede di Sant'Elpidio a Mare, I.P.S.S.A.R "S. Marta" Pesaro, ⁠⁠⁠IIS Giuseppe Celli - sede IPSSAR Piobbico, IIS Filippo Buscemi San Benedetto del Tronto, IPSEOA Girolamo Varnelli Cingoli, IIS Panzini Senigallia.

Tema della competizione 2025 "Dieta Mediterranea e gli Agricoltori Custodi". Ogni squadra ha avuto a disposizione 45 minuti di tempo per preparare il piatto e 15 minuti per riordinare e sanificare la postazione di lavoro. Il risultato della giuria ha evidenziato in tutti impegno e capacità oggettive. La decisione della giuria è stata assegnare a tutti la medaglia d'oro (18 medaglie) e di decretare 1 oro assoluto: quest'ultimo è stato assegnato ad Alice Tofoni e Gloria Cameli accompagnate dai professori Stefania Boccaccini e Andrea Rossi dell'IIS Carlo Urbani - Tarantelli sede di Sant'Elpidio a Mare.

Vittoria che l'istituto di Sant'Elpidio a Mare si porta a casa per il secondo anno consecutivo.

A valutare gli studenti in gara sono stati: Presidente di Giuria lo Chef Lorenzo Alessio della Federazione Italiana Cuochi, lo Chef Giuseppe Palmisano della Federazione Italiana Cuochi, lo Chef Antonio Ciotola cuoco non vedente e Presidente Onorario del Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, Ambra Micheletti Agronoma dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca responsabile del comparto Biodiversità Marche. A coordinare i lavori nella cucina di gara della scuola è stato lo chef prof. Paolo Piaggesi Presidente del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze Marche. Il momento della premiazione è stato coordinato e presentato dalla giornalista Agnese Testadiferro.

Soddisfazione dall'Unione regionale cuochi e numerose le autorità civili, militari e religiose, funzionari e imprenditori presenti. La cerimonia di premiazione si è svolta dopo un pranzo conviviale curato dalle classi IV B, IV D e IV F dell''IIS A.

Panzini di Senigallia, con il coordinamento del Prof. Roberto Mantoni in cucina e dei Prof. Luigino Bruni e Pino Forte.

L'accoglienza della giornata è stata curata sempre dai giovani studenti dei vari corsi di studio della scuola alberghiera senigalliese. Numerose le personalità presenti per l'occasione: autorità civili, militari e religiose, funzionari pubblici e funzionari tra le quali il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l'assessora Chiara Biondi della Regione Marche, Il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, don Aldo Buonaiuto sacerdote e parroco della collegiata di San Nicolò di Fabriano e anima della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il presidente di Agenzia Marche Agricoltura Pesca Marco Rotoni e il direttore di Agenzia Marche Agricoltura Pesca Francesca Severini.

"Sono emozionato e onorato di vedere in tutti quanti hanno partecipato a questo splendido evento una gioia immensa - afferma Luca Santini Presidente di Unione Regionale Cuochi Marche - La presenza delle autorità intervenute così numerose è testimonianza di grande vicinanza all'istituzione scolastica che attraverso percorsi didattici mirati alla crescita umana prima e professionale poi dei Ragazzi Speciali, li prepara all'ingresso nel mondo del lavoro".

"Saper lavorare in team, questo hanno dimostrato con grande forza tutte e nove le coppie di studenti in gara. Piatti articolati e ben eseguiti sono lì a testimoniare con quanta cura hanno pensato nelle settimane passate al piatto ed ai suoi ingredienti, con il rigore che la gara richiede hanno poi eseguito alla perfezione le preparazioni - sottolinea Simone Baleani Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Cuochi - Le scuole hanno a cuore i Ragazzi Speciali, li seguono con percorsi didattici dedicati ed i risultati oggi li abbiamo visti nei piatti proposti. Le famiglie sono felici che i loro figli possano essere inseriti, tenendo conto delle singole abilità, nel mondo del lavoro una volta terminato il percorso di studi".





