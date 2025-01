Cna Marche, un terzo degli artigiani prevede calo attività 2025

Preoccupazione, pessimismo e incertezza. Queste le opinioni degli artigiani imprenditori delle Marche per il 2025 secondo un'indagine del Centro Studi Cna in tutte le regioni italiane. Secondo il sondaggio per il 51,2% delle imprese artigiane, micro e piccole delle Marche, "prevale l'incertezza perché la crescita dell'economia sarà influenzata dal protrarsi o meno delle criticità emerse nel corso del 2024, in particolare dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze sul prezzo dell'energia".

A questo, evidenzia Cna Marche, "si aggiunge l'incertezza sulle politiche dei dazi preannunciate da Trump che potrebbero influire pesantemente sulle nostre imprese esportatrici. A vedere nero è il 33,7% delle aziende, secondo cui l'Italia potrebbe rallentare o incappare in una recessione. Un dato superiore a quello nazionale (28,5%). Per il 14% delle imprese marchigiane il 2025 "sarà uguale all'anno che si è appena concluso mentre solo un esiguo 1,2% è formato da inguaribili ottimisti per i quali questo sarà un anno di crescita più sostenuta rispetto al 2024".

Se si passa dall'analisi della situazione generale all'andamento della propria azienda, la musica non cambia. Il 29,5% degli artigiani imprenditori marchigiani "prevede che il 2025 sarà per l'impresa che gestiscono un anno molto difficile, come lo è stato il 2024. A vedere rosa il 10,5% che "prevede di proseguire il trend positivo del 2024, ai quali si aggiunge un 2,3% che si aspetta di invertire un trend negativo". L'incertezza prevale nel 30,2% delle imprese.

"Le imprese - osserva il presidente Cna Marche Paolo Silenzi - temono i costi dell'energia (19,3%), del lavoro (33,7) e delle materie prime (34,9). Ma anche la mancanza di politiche pubbliche di sostegno all'economia (15,7), l'abusivismo (9,6) e la difficoltà a reperire manodopera qualificata (18,1)".

Dalle aspettative degli imprenditori marchigiani - prosegue Cna Marche - emerge un quadro preoccupante. Il 29,6% prevede un calo della produzione e il 23,2% una diminuzione del fatturato.

Le conseguenze? Una riduzione degli investimenti per il 40,3% delle imprese, dell'occupazione per il 32,9% e dell'utile lordo per il 32,9%".

"Quelle delle micro e piccole imprese marchigiane - commenta Silenzi - sono previsioni che le istituzioni devono ascoltare per attuare interventi finalizzati a sostenere gli artigiani e le micro e piccole imprese. In particolare nelle Marche dove rappresentiamo il 98% del sistema produttivo. Tra le richieste dei nostri imprenditori per favorire la crescita economica delle loro attività, ci sono migliori condizioni di accesso al credito (18,1%), riduzione del costo del lavoro (53%), l'attuazione piena delle misure previste nel Pnrr e un maggiore ingresso degli immigrati sul mercato del lavoro (7,2%). Altri fattori di crescita citati sono il miglioramento del quadro economico internazionale (57,8), la riduzione dei tassi d'interesse (27,7), un'inflazione bassa e sotto controllo (34,9)".



