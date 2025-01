Bandiera Eco-School alla scuola Corinaldesi Padovano

L'impegno ambientale al centro dell'offerta didattica dell'istituto d'istruzione superiore Corinaldesi-Padovano di Senigallia (Ancona), che ha ricevuto dalla FEE, la Fondazione per l'Educazione Ambientale, la bandiera Eco-School. Si tratta di un importante riconoscimento per le attività svolte legate alla transizione ecologica, che vanno a integrare le tematiche ambientali nella didattica della scuola superiore senigalliese.

In particolare il premio è stato conferito per il progetto che ha coinvolto le classi terze dell'indirizzo chimico le quali hanno affrontato il tema del riciclo e della sostenibilità. I giovani hanno così potuto approfondire le strategie per ridurre l'impatto ambientale, stimolando in loro un senso di responsabilità verso la tutela del pianeta. Analizzato il ciclo di vita dei materiali, con un particolare interesse verso plastica, carta e metalli, si è fatta luce sui processi di smaltimento e rigenerazione, evidenziando come una corretta gestione dei rifiuti possa ridurre l'inquinamento e favorire l'economia circolare. Il riconoscimento arriva dalla Fee, Foundation for Environmental Education, la stessa realtà che ogni anno conferisce alle località marittime e lacustri la bandiera blu.



