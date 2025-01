A tutta velocità in auto, fermato tenta di ferirsi con una lama

Durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione dei reati, questa notte i Carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno intercettato sulla SS16 un veicolo che procedeva ad alta velocità con direzione di marcia verso Ancona. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il veicolo alle porte di Falconara Marittima, trovando alla guida un giovane Jesino in forte stato di agitazione. L'uomo, 26 anni, di origine lettone, alla vista dei militari è inspiegabilmente andato in escandescenza, colpendo con calci e pugni la propria autovettura ed estraendo dalla tasca un taglierino, che ha avvicinato alla gola minacciando di togliersi la vita. Dopo un vano tentativo di instaurare un dialogo distensivo, per scongiurare il peggio i militari hanno bloccato il ragazzo, mettendolo in sicurezza e tranquillizzandolo. Nessuno dei presenti ha riportato conseguenze fisiche. Il personale medico intervenuto sul posto ha accertato che il 26enne era già stato destinatario in passato di un ricovero per disturbi del comportamento e lo ha trasportato presso l'ospedale di Torrette per le cure e l'assistenza del caso.



