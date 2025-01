Omaggio a Frank Sinatra, concerto a Senigallia per 'The Voice'

Le canzoni, le atmosfere musicali e lo stile di Frank Sinatra saranno al centro di un concerto omaggio che si terrà il 19 gennaio, alle ore 17, al teatro 'La Fenice' di Senigallia (Ancona). Una prima regionale proposta per 'Senigallia Concerti', la stagione concertistica organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l'associazione culturale 'Lemuse' e la direzione artistica di Federico Mondelci. Protagonista del 'Frank Sinatra Tribute' sarà il 40enne cantante jazz e pianista inglese Anthony Strong. Con la sua voce brillante e il suo carisma, Strong rivisita grandi standard del jazz resi famosi da Sinatra, infondendoli di nuove energie con influenze swing, soul e R&B. Sarà accompagnato da una delle più grandi big band italiane: la Colours Jazz Orchestra, diretta da Massimo Morganti. La formazione, con i suoi assoli originali, arricchisce ulteriormente l'esperienza, creando un dialogo tra tradizione e modernità. Il risultato è uno spettacolo che evoca il fascino intramontabile di quell'epoca musicale contrassegnata da classici senza tempo, e soprattutto dalla figura di Frank Sinatra, meglio conosciuto come 'The Voice', definito il crooner per eccellenza, colui che ha portato questo stile musicale ai suoi massimi splendori tra gli anni '40 e 50 del '900.



