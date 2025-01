Nuovo bando per la gestione del Centro di aggregazione giovanile

Il centro di aggregazione giovanile ad Ancona assumerà un nuovo volto. Con il bando di manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici, anche appartenenti al terzo settore, l'Amministrazione comunale intende creare una rete strutturale in cui associazioni del territorio e gestori sappiano rispondere, congiuntamente e in maniera continuativa nel tempo, alle esigenze dei ragazzi nel loro tempo libero. Sono due i centri di aggregazione nel territorio anconetano: a Ponterosso, in Via Flavia 2 e a Torrette, in via Esino 62, aperti dieci mesi l'anno (da settembre a giugno, dal lunedì al sabato), che si rivolgono a ragazzi dai 17 ai 25 anni che qui possono trascorrere il proprio tempo libero grazie alle attività di studio, istruzione, cultura e sport.



"La nuova gara prevede un potenziamento in maniera strutturale delle attività svolte all'interno dei centri giovanili", spiega l'assessore alle Politiche giovanili e volontariato civico, Marco Battino. "Inoltre il coinvolgimento degli enti e delle associazioni del territorio costituisce un criterio premiale, perché questa Amministrazione comunale crede che le politiche giovanili vadano pensate tenendo in considerazione tutte le realtà che operano nel territorio", conclude Battino. La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata alle ore 13 di venerdì 31 gennaio prossimo. Quindi, l'ufficio alle Politiche giovanili incontrerà chi ha partecipato per illustrare il progetto: grazie a due focus group, il 21 febbraio rivolto agli under 25 ed il 22 febbraio rivolto agli enti del Terzo settore. Spazio alla presentazione dell'offerta dalle cooperative da metà marzo fino alla fine di aprile. A maggio l'aggiudicazione, dal primo luglio insediamento del nuovo gestore.



