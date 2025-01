Lite in officina non degenera grazie a intervento della polizia

Una lite tra due dipendenti all'interno di una officina di una concessionaria d'auto, in zona baraccola ad Ancona, poteva finire male se non fosse intervenuta la polizia di Stato a riportare la calma. E' accaduto ieri pomeriggio quando il proprietario dell'officina a chiesto l'intervento al 112 e al 118 i cui sanitari hanno soccorso e portato in pronto soccorso uno dei due protagonisti della lite per una ferita al sopracciglio.

I poliziotti giunti sul posto, con professionalità, hanno gestito la situazione calmando gli animi specialmente della controparte alla lite, un uomo di 57 anni, rassicurandolo e raccogliendo la sua versione sulla dinamica dei fatti.

L'operaio ha riferito di essere, da alcuni mesi, oggetto di scherno da parte dei suoi colleghi per i suoi cambiamenti di umore. In quest'ultima occasione non tollerando più le battute, che da tempo sopportava, ha avviato una discussione con un addetto al magazzino. Poiché il collega non smetteva di prenderlo in giro - è la sua versione -, stizzito da quel comportamento, ha colpito violentemente con la mano il monitor del computer, tanto da sollevarlo e colpire in viso il collega.

Diversa la versione del magazziniere sottoposto alle cure sanitarie. Ai poliziotti l'uomo ha invece riferito dello stato di alterazione del collega, fin dall'inizio del turno di lavoro, che si è rivolto con fare scontroso e inveendo contro tutti senza alcun motivo. Alla fine, grazie all'intervento degli agenti, la situazione si è al momento ricomposta.



