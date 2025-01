Intelligenza artificiale limitare danni e sfruttare i vantaggi

Ad Amandola nuovo appuntamento con "Ripensare l'Umano. Il coraggio della consapevolezza", il ciclo di convegni ideato dall'Associazione "San Cristoforo: vivere è vivere insieme" con il sostegno dell'Università per la Pace. Iniziativa in calendario per sabato 18 gennaio presso l'Auditorium "V. Virgili" Primo appuntamento del 2025 con "Ripensare l'Umano. Il coraggio della consapevolezza", il ciclo di convegni ideato dall'Associazione "San Cristoforo: vivere è vivere insieme" con il sostegno, tra gli altri, dell'Università per la Pace.

Al centro dell'attenzione il tema dell'intelligenza artificiale, che sempre di più sta entrando nel nostro vivere quotidiano. L'iniziativa è in calendario per il 18 gennaio ad Amandola, dalle ore 9 alle 18, presso l'Auditorium "V. Virgili".

Relazioneranno Emanuele Frontoni, docente di Informatica all'Università di Macerata, e Roberto Magnani, consigliere dell'Aeit (Associazione italiana elettronica elettrotecnica informatica) per l'innovazione delle tecnologie e l'introduzione del Quantum Computing nell'industria.

Per partecipare all'incontro, intitolato "Intelligenza artificiale: limitare i danni e sfruttare i vantaggi", è raccomandata la prenotazione. Ulteriori informazioni, anche riguardo il programma completo del ciclo di convegni, al link https://www.ripensarelumano.it/



