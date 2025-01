Imr Jesi chiede proroga cassa integrazione, sindacati in Comune

Il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, ed il vice sindaco Samuele Animali hanno ricevuto oggi in Comune le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) della Imr all'indomani della notizia della richiesta da parte dell'azienda lombarda di una proroga della cassa integrazione straordinaria fino al prossimo 24 maggio.

La Imr, azienda lombarda attiva nella componentistica auto, ha rilevato nel 2022 lo stabilimento jesino della ex Caterpillar con l'impegno iniziale di ripresa delle attività e di reimpiego di una parte significativa dei 92 lavoratori coinvolti.

Nell'incontro in Comune, i rappresentanti sindacali dei lavoratori hanno espresso preoccupazione rispetto alla situazione, preoccupazione che l'amministrazione comunale ha fatto propria, esprimendo piena solidarietà e sostegno".

"In particolare - scrive il Comune - il sindaco ha assicurato l'impegno a mantenere attiva quella filiera istituzionale verticale, affinché arrivino all'azienda tutte le sollecitazioni del caso che la portino a dare corso con sollecitudine agli impegni sottoscritti presso il Ministero dello Sviluppo Economico per rendere operativo e produttivo lo stabilimento di Jesi; al riguardo è attiva l'interlocuzione con l'assessore regionale al lavoro, anche in vista del prossimo incontro con l'azienda".



