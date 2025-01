Il co-progettatore della "bicipolitana" lascia il comune

Il co-progettatore della rete ciclabile di Pesaro, Thomas Flenghi, lascia il comune dopo 22 anni di servizio. Tra i ruoli ricoperti anche quello di mobility manager dell'amministrazione. Ora lo attende un futuro lavorativo nell'azienda di famiglia.

Flenghi racconta del progetto della bicipolitana proposta all'ex sindaco Oriano Giovannelli che "piacque così tanto che mi convocò dopo qualche tempo per avviare una collaborazione che è poi proseguita in questi anni sullo sviluppo di una rete di ciclabili per Pesaro" ricordando poi che inizialmente "arrivarono tantissime critiche, perché la ritenevano un'idea folla" ma "nel nord Europa c'erano già tantissimi progetti simili". "Con la bicipolitana, un'infrastruttura leggera è sostenibile, ha segnato la geografia della città e il suo racconto in Italia e non solo" commentano il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani e l'assessora comunale alla viabilità, Sara Mengucci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA