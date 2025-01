Ha rapinato un Rolex da 40mila euro nel luglio scorso, arrestato

Il 30 dicembre 2024, la Polizia di Stato del Commissariato di San Benedetto del Tronto ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Ascoli Piceno a carico di un italiano di 43 anni. L'uomo è accusato di essere il responsabile di una rapina aggravata avvenuta il 5 luglio 2024 nel centro cittadino di San Benedetto del Tronto, ai danni di un imprenditore locale.

La rapina era avvenuta in una zona centrale della città, quando la vittima, mentre stava acquistando in alcuni negozi, veniva avvicinata da un malvivente travisato con un casco integrale. Con un'azione rapida, l'aggressore strappava dal polso dell'imprenditore un orologio Rolex Daytona del valore di oltre 40mila euro, dando vita a una violenta colluttazione prima di darsi alla fuga su uno scooter Honda. La vittima, durante la fuga del rapinatore, era riuscita a rilevare la targa del motociclo, risultata poi clonata e intestata a una persona estranea al crimine. Le indagini, avviate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, hanno visto il coinvolgimento della Sezione Anticrimine del Commissariato di San Benedetto, che ha acquisito e analizzato le immagini di videosorveglianza dei negozi nelle vicinanze del luogo della rapina.

Da queste immagini è emerso che il rapinatore aveva monitorato la vittima prima dell'aggressione. La targa del motociclo è risultata coincidere con quella fornita dalla vittima, portando all'identificazione dell'autore del crimine, un pregiudicato già condannato per reati simili. L'uomo, già detenuto nel carcere di Frosinone per un'altra causa, è stato notificato della misura cautelare e successivamente trasferito in carcere.



