Centro permanenza di rimpatrio tra i temi Valiante-Signorini

Immigrazione, sicurezza stradale e il nuovo Piano di emergenza esterno dell'azienda Bufarini sono stati alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell'incontro tra il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, e il sindaco di Falconara (Ancona), Stefania Signorini, che si è svolto nel pomeriggio di ieri al castello di Falconara Alta. Era presente anche il comandante della Polizia locale di Falconara Luciano Loccioni.

Al Prefetto, Signorini ha riferito le preoccupazioni della comunità locale in ordine all'ipotizzata istituzione di un Centro di permanenza per il rimpatrio esprimendo, anche alla luce delle valutazioni tecniche acquisite, alcune perplessità in relazione all'idoneità del sito. L'area interessata dalla possibile realizzazione della struttura è infatti oggetto di numerose criticità, soprattutto idrogeologiche e si trova a poca distanza dalla raffineria, azienda a forte impatto ambientale, a ridosso del tracciato del bypass ferroviario, altra realtà che rappresenterebbe un grosso ostacolo in caso di evacuazione.

"Voglio esprimere il mio apprezzamento per l'interesse dimostrato dal Prefetto nei confronti delle nostre realtà locali e per la sua apertura al dialogo", il commento del Primo cittadino. "Siamo grati per questa visita, che segna l'inizio di una proficua collaborazione. L'Amministrazione comunale continuerà a lavorare al fianco del Prefetto e di tutte le istituzioni per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità", ha concluso Signorini.



