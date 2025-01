Centro antiviolenza Oltre il genere, in un anno 177 assistiti

Sono 177 (165 uomini e 12 lesbiche) le persone vittime di violenza in casa aiutate nel 2024 dal Centro Anti Violenza Oltre il genere di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), fondato nel 2020 e gestito dalla psicoterapeuta Antonella Baiocchi, per assistere anche persone Lgbt. Tra persone assistite 140 uomini eterosessuali che hanno subito violenza da partner donne, 12 lesbiche maltrattate da partner donne e 25 gay oggetto di violenza da partner uomini.

"Il Report mette in luce inequivocabilmente che la violenza non ha genere - commenta la dottoressa Baiocchi che sostiene una concezione "bidirezionale" della violenza - e che vittime possono essere anche gli uomini e carnefici possono essere anche le donne: l' 86% delle 177 persone che abbiamo aiutato nel 2024 (152 persone), ha subito violenza da donne. Ad ulteriore testimonianza che la violenza non ha genere e che qualsiasi genere può subire violenza da qualsiasi genere, abbiamo avuto il valore aggiunto di aver aiutato persone di diverso orientamento sessuale: oltre i 140 etero che hanno subito violenza da partner donne abbiamo aiutato 25 gay che hanno subito violenza da partner e 12 lesbiche hanno subito violenza da partner donne".

L'età maggiormente rappresentata tra le persone che si sono rivolte al Cav Oltre il genere è compresa tra 40 e 59 anni. La zona dell'Italia più rappresentata è il Centro (48% di richieste di aiuto), poi il Nord (28%) e il Sud (24%). Dalle Marche è arrivato il 35% di richieste di aiuto da parte di uomini vittima di violenza; poi l'Abruzzo con il 12%; il Veneto e il Lazio entrambi con l'8%. Quanto allo stato civile degli assistiti: nel gruppo di 165 uomini (etero e gay insieme) lo stato civile maggiormente rappresentato è di coniugati/conviventi in fase di separazione (33%); a seguire gli uomini che vivono all'interno di una relazione stabile: i coniugati (26%), i conviventi (23%) e i già separati (18%).



