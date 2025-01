Bollino Azzurro 2025 ad Azienda Ospedaliera Universitaria Marche

Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico, con focus sul tumore della prostata: all'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche il 'Bollino Azzurro' 2025 per la salute uro-andrologica. Il nuovo riconoscimento all'Aou delle Marche è stato assegnato dalla Fondazione Onda Ets durante una cerimonia ufficiale che si è svolta ieri nella sede della Regione Lombardia, a Milano.

L'iniziativa nazionale, alla sua seconda edizione, ha premiato 156 ospedali virtuosi tra cui il polo do Torrette. La valutazione di Onda Ets si è basata sull'offerta di servizi di prevenzione e promozione, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche. Gli obiettivi che persegue il 'Bollino Azzurro' sono diversi: dal miglioramento dell'accessibilità ai servizi erogati dai centri al potenziamento del livello di offerta terapeutica e diagnostica fino al miglioramento della qualità della vita delle persone con tumore alla prostata e una maggiore consapevolezza tra la popolazione maschile sui centri idonei alla presa in carico del paziente.

Il Direttore Generale dell'AOU delle Marche, il Dott. Armando Marco Gozzini, presente alla cerimonia milanese, ha espresso soddisfazione per il risultato conseguito: "Oggi siamo anche tra le Aziende ospedaliere che si contraddistinguono per l attenzione alla salute in ambito Uro-andrologico. In questo ambito le nostre strutture rendono servizi di alta qualità come quella del Prof. Andrea Benedetto Galosi e della Prof. Rossana Berardi. Quello che dobbiamo perseguire è la prevenzione davanti a tutto, sia per un fatto etico-biologico ma anche per una questione economica. Solo così saremo sulla strada giusto per un futuro in piena appropriatezza e in salute".



