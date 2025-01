A Fermo interventi sul Teatro dell'Aquila con 500mila euro Pnrr

A Fermo diversi gli interventi eseguiti al Teatro dell'Aquila nell'ambito del Pnrr. "Un luogo di cultura che è punto di riferimento per la città ed il territorio. Luogo di stagioni teatrali, come quella di successo in corso, spettacoli di musica lirica, concerti di musica classica, eventi, presentazioni, saggi. - scrive il Comune - E' il Teatro dell'Aquila di Fermo, luogo vissuto intensamente tutto l'anno, che è stato fra quelli che hanno beneficiato dei fondi Pnrr riconosciuti al Comune".

"Già dall'apertura dei vari cartelloni culturali, in autunno, - evidenzia l'amministrazione - si è presentato con tante migliorie, quelle conseguenti i diversi interventi finanziati, come l'efficientamento energetico, con le luci sostituite dagli attuali corpi illuminanti a led, ovvero a basso consumo energetico, la sostituzione degli infissi con quelli nuovi, dell'impianto di riscaldamento".

Il progetto, ricorda il Comune, "che era nato principalmente dalla necessità di rendere l'edificio maggiormente performante dal punto di vista energetico, progetto al quale erano stati riconosciuti per tale obiettivo fondi Pnrr per circa 500 mila euro". "Un finanziamento europeo di mezzo milione per rendere il nostro teatro a basso consumo energetico: - commenta il sindaco Paolo Calcinaro - nuovi infissi, nuova illuminazione a risparmio di energia, nuova caldaia maggiormente performante. Il risultato? Meno spesa, più comfort per gli ospiti, maggiore sostenibilità ambientale, senza spese per il Fermano. Il primo cittadino ha ringraziat uffici comunali ed i tecnici per l'impegno, il lavoro e la dedizione in questo progetto, nel solco di quanto fatto per scuole, impianti sportivi".



