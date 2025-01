Torna l'iniziativa Sicuri in Montagna!

Domenica 19 gennaio torna la giornata del Soccorso Alpino e del Club Alpino Italiano dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna nella stagione invernale, con oltre 30 eventi in 14 regioni. Nelle Marche l'appuntamento è in provincia di Macerata domenica 19 Gennaio 2025, con appuntamento alle 08:30 nel piazzale Ex Hotel Felicita, a Frontignano di Ussita (MC). Il focus di quest'anno è dedicato alla consapevolezza dei rischi, i cambiamenti climatici e variabilità delle condizioni invernali️ Presenti stand, dimostrazioni pratiche e sensibilizzazione per un approccio più sicuro e responsabile all'ambiente montano.



"In 25 anni abbiamo notato il cambiamento delle attività praticate in montagna durante la stagione fredda: venticinque anni fa, ad esempio, i ciaspolatori erano pochi, mentre oggi numericamente battono di gran lunga gli scialpinisti dimostrando, purtroppo, una preparazione mediamente assai più modesta -, afferma Elio Guastalli, responsabile del progetto "Sicuri in Montagna". "Questo aspetto, sommato all'aumento dei frequentatori della montagna, osservata specialmente dopo la pandemia, accresce la necessità di fare informazione per un approccio sempre più consapevole e responsabile".

Oltre a questi aspetti, Guastalli si sofferma sulle conseguenze della crisi climatica che rendono sempre più difficile la valutazione obiettiva delle condizioni della montagna. "Ne è prova, ad esempio, ciò che affermano molte persone, anche esperte, che non nascondono la propria incapacità di resistere al fascino delle prime nevi, seppur depositate con evidenti fattori di alta criticità. La diffusione degli strumenti e delle attrezzature di auto protezione in neve fresca, come ARTVa, sonda e pala, è un dato confortante, ma non basta per una ragionevole sicurezza in ambiente innevato".

La giornata "Sicuri in Montagna d'inverno" fa parte del progetto di Cai e Cnsas "Sicuri in Montagna".

Per informazioni a aggiornamenti sui singoli eventi: www.sicurinmontagna.it



