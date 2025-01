Teatro dell'Aquila a Fermo con Orchestra Mozart diretta da Gatti

Martedì 21 gennaio alle ore 21 il Teatro dell'Aquila di Fermo ospiterà per la prima volta, il grande Maestro Daniele Gatti alla guida della rinomata Orchestra Mozart per il quarto appuntamento del cartellone della nuova Stagione concertistica 2024/2025 del Circolo di Ave.

L'Orchestra Mozart, nata nel 2004 come progetto speciale dell'Accademia Filarmonica di Bologna, è costituita dalle prime parti delle più prestigiose orchestre internazionali, cui si affiancano giovani talenti provenienti da ogni parte d'Europa.

Diretta per dieci anni da Claudio Abbado, si è esibita in concerti con alcuni dei più grandi musicisti al mondo, ottenendo premi e riconoscimenti internazionali e registrando dischi memorabili. Nel 2019 ha individuato una nuova importante guida nel Maestro Daniele Gatti, vincitore nel 2024 del Premio Abbiati 2024 per la migliore direzione, dopo aver già ricevuto importanti riconoscimenti come l'onorificenza di Chevalier de la Légion d'honneur della Repubblica Francese, per la sua attività di Direttore musicale dell'Orchestre national de France e la nomina di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Il Maestro Gatti e l'Orchestra Mozart proporranno al pubblico marchigiano le ultime tre meravigliose sinfonie del genio di Wolfgang Amadeus Mozart: K. 543 in mi bemolle maggiore, K. 550 in sol minore, K. 551 in do maggiore, "Jupiter", protagoniste assolute della serata fermana. La prima delle tre sinfonie, tutte composte nell'estate del 1788, viene spesso definita "l'Eroica di Mozart", per la tonalità in Mi bemolle maggiore, il metro ternario del movimento di apertura e il vigore complessivo della partitura che l'avvicinano all'Eroica di Beethoven. Alla luminosità della prima sinfonia, segue la K 550 con le sue atmosfere notturne e romantiche, nata come una sorta di confessione, in un momento di terribili avversità nella vita del compositore. A concludere la serata, la terza e ultima sinfonia, la K 551, nota anche con il celebre nome di "Jupiter", una sorta di apoteosi dei principi dialettici della forma-sonata, estesi prodigiosamente a ciascuno dei quattro movimenti in cui il grandioso edificio polifonico della fuga finale si pone al vertice come il capolavoro dello stile classico nella sua stagione più matura. La serata del 21 gennaio, secondo dei tre grandi concerti in cartellone che si terranno nella storica cornice del Teatro dell'Aquila di Fermo, si inserisce nella Stagione 2024/2025 del Circolo di Ave, che dal 30 novembre al 10 maggio porterà a Fermo alcuni dei più apprezzati interpreti internazionali, in due location di grande suggestione: il seicentesco Palazzo Brancadoro e il Teatro dell'Aquila di Fermo, autentico gioiello architettonico. Il biglietto del concerto del 21 gennaio, presentato presso la biglietteria di Palazzo Priori a Fermo, dà diritto ad uno sconto per l'ingresso alle mostre Rinascimento a Fermo e Children del celebre fotografo Steve McCurry. La stagione concertistica 2024/2025 del Circolo di Ave gode del patrocinio del Comune di Fermo - Assessorato alla Cultura.



