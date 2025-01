Sisma: Cna "Serve sostegno alle piccole imprese cratere sismico"

Spopolamento e difficoltà economiche, due delle problematiche maggiori per le comunità delle aree del Cratere sismico. I dati del Centro Studi Cna Marche evidenziano, infatti, che il calo delle imprese nei servizi alle persone è più marcato nelle aree del Cratere, con una riduzione doppia rispetto al resto della Regione. Per sostenere concretamente le piccole imprese e gli artigiani "diventa indispensabile introdurre agevolazioni mirate", evidenzia il Presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli, imprenditore di Esanatoglia (Macerata).

"L'intervento è ancor più urgente dopo la conclusione, lo scorso 31 dicembre, della Zona Franca Urbana, che aveva garantito benefici fiscali e contributivi alle imprese delle aree più colpite". Tra le proposte, l'introduzione di un credito di imposta dedicato specificatamente alle piccole imprese che vogliono investire in strumenti di lavoro più moderni ed efficienti: attrezzature per la lavorazione del legno e del metallo, macchine tagliatrici, torni, asciugacapelli professionali, sterilizzatori e lettini per trattamenti, acquisto di elettrodomestici e apparecchi per lavanderie, scaffalature e arredi per negozi e botteghe, oltre a sistemi di illuminazione e riscaldamento.

"Andrebbe considerata anche l'ipotesi di prorogare la Zona Franca Urbana per tutto il 2025, assegnandole nuove risorse, poiché si è dimostrata una delle misure più efficaci per sostenere le imprese", ha aggiunto Tritarelli. "Non si tratta solo di sostenere l'economia, ma di preservare la vita stessa dei piccoli centri, che senza queste attività rischiano di spopolarsi definitivamente", conclude Tritarelli.



