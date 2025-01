Si intrufolano in casa, inquilina le blocca all'interno

Si sono intrufolate in una casa a pochi passi dal centro di Porto San Giorgio (Fermo).

L'inquilina, però, si è accorta della loro presenza ed è riuscita a chiuderle nell'appartamento per poi chiamare subito il 112. Così sul posto si sono precipitati gli agenti delle volanti della polizia di Stato che le hanno fermate e accompagnate in questura per accertamenti. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi a Porto San Giorgio.



L'sos al 112 è stato lanciato intorno alle 18 e in pochissimi minuti sono arrivati i poliziotti. Le due donne sono state fermate grazie alla prontezza di riflessi dell'inquilina. Sull'esatta dinamica dell'accaduto, così come sulle reali intenzioni delle due donne, stanno lavorando gli investigatori della polizia di Stato.



