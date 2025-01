Servizio civile universale, incontro tra generazioni all'Ircer

Potenziare l'assistenza agli anziani contribuendo al contempo alla crescita professionale e personale dei giovani che faranno richiesta per i 5 posti disponibili alla Fondazione Ircer Assunta di Recanati (Macerata), per ragazzi tra 18 e 28 anni, nell'ambito del Servizio civile universale che potranno presentare la propria domanda di candidatura al progetto Nonni Arzilli, diventando così animatori sociali per la terza età.

Con 25 ore settimanali per 12 mesi, si avrà diritto a un compenso di 507,30 euro mensili, ai crediti formativi per l'Università, alla validazione delle competenze così da poter arricchire il proprio curriculum e anche una riserva del 15% nei concorsi pubblici.

Per presentare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.serviziocivile.org e cercare il progetto Nonni Arzilli per presentare la domanda entro il 18 febbraio prossimo. "La presenza di tanti giovani a fare compagnia e animazione agli anziani può donare ai nostri nonni una vita molto più felice dentro la nostra struttura. Quello che può avvenire nella nostra piccola comunità dell'Ircer di Recanati può essere un inizio positivo di una riscoperta del rapporto di reciproco aiuto tra giovani e anziani", commenta il Presidente della Fondazione Riccardo Ficara Pigini, invitando ancora tutti i ragazzi, recanatesi e non, a iscriversi al progetto.



