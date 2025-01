Per un giorno a tavola a scuola con mamma e papà

A pranzo insieme ai propri bambini, per apprezzare la qualità e l'offerta della mensa scolastica comunale e condividere un momento di socialità con i propri piccoli. L'iniziativa è dell'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona che organizza la prima edizione di "Genitori a mensa - una giornata nella mensa scolastica con i genitori".

Il progetto offre ai genitori di alcune scuole primarie cittadine la possibilità di usufruire per una giornata del servizio di refezione scolastica insieme ai propri figli e prenderà avvio martedì 28 gennaio alla Scuola Socciarelli, seguirà giovedì 30 gennaio alla Scuola Rodari, per poi proseguire martedì 4 febbraio alla Scuola Maggini. "Questa prima edizione di 'Genitori a mensa' vuole, da una parte far conoscere e apprezzare anche dalle famiglie la ristorazione scolastica offerta, dall'altra favorire il dialogo con i genitori e creare anche un momento conviviale in ambito scolastico con i bambini.

Gli ottimi risultati, in termini di riconoscimenti ottenuti, sono il frutto dell'impegno di tutti coloro che lavorano per e nelle mense scolastiche e ciò permette di progredire nella ricerca della qualità e del gradimento dei pasti - afferma l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli - .

Ricordo che anche nel corso del 2024 è stata ottima la collaborazione con i rappresentanti dei genitori nei comitati mensa".

La mensa scolastica del Comune di Ancona hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, oltre ad attestarsi al 5° posto nella classifica nazionale 2024 di FoodInsider, riferita ai menù dell'anno 2023 e sarà oggetto di premiazione a Roma, in occasione del "Summit sulla mensa scolastica" organizzato da FoodInsider a marzo 2025. Inoltre ha ottenuto la Certificazione di mensa biologica "bollino oro" nel 2024 riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. I prodotti biologici e a filiera corta della mensa scolastica sono pari il 79% dell'intera gamma con cui vengono preparati i pasti.

L'offerta delle mense scolastiche doriche è costituita da alimentazione biologica e a filiera corta, con prodotti IGP, DOP, DOCG che oltre che rispettosi della stagionalità, garantiscono qualità ai menù scolastici dorici. Infatti, prodotti biologici, prodotti IGP, prodotti Dop e prodotti locali compongono circa l'80% delle derrate con cui è preparato il pasto delle mense di Ancona che continueranno a partecipare alla Green Food Week, evento altamente educativo per bambini e ragazzi, poichè in questa settimana s'incrementa il contatto con le produzioni e le tradizioni culinarie del territorio, con menù che contengono piatti a base di prodotti locali, biologici e possibilmente vegetali.



