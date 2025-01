Messa in sicurezza fossi San Sebastiano, Cannetacci e Liscia

Al via i cantieri per completare la messa in sicurezza dei fossi San Sebastiano, Cannetacci e Liscia a Falconara (Ancona). Il Consorzio di Bonifica delle Marche ha infatti assegnato i lavori alla società Ridolfi di Pesaro e nella mattinata di ieri, martedì 14 gennaio, si è svolto un sopralluogo lungo l'argine del canale della Liscia, dove entro fine mese partirà la pulizia propedeutica all'intervento strutturale. I lavori, per un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro, prevedono l'ampliamento della sezione del fosso San Sebastiano dalla ferrovia fino alla cassa di espansione esistente, con la realizzazione di un rivestimento degli spondali anti-erosivi nel tratto che attraversa l'abitato e di un rivestimento in calcestruzzo in corrispondenza di alcuni tratti specifici. Sarà ampliato anche la sezione idraulica del Canale della Liscia in continuità con i lavori già eseguiti. Lungo il fosso Cannetacci sarà ampliata la sezione tra la ferrovia e la Strada Statale 76, mentre il tratto tra la cassa e la Statale è già stato oggetto di un intervento urgente del Consorzio.

Dopo l'alluvione del 19 settembre e le criticità registrate il mese successivo erano stati infatti eseguiti lavori in somma urgenza per riparare la cassa di espansione del fosso San Sebastiano (per un investimento di 400mila euro) e per ripristinare l'argine del fosso Cannetacci, nel tratto in cui erano state evidenziate le maggiori fragilità. "Dopo l'assegnazione dell'appalto, ho personalmente chiamato la ditta che svolgerà i lavori per assicurarmi che vengano rispettati i tempi previsti", il commento del sindaco, Stefania Signorini.





