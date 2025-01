Imprenditore calzature nasconde al fisco ricavi di 18,5 milioni

Scoperto un presunto evasore totale del settore calzaturiero che avrebbe nascosto al fisco oltre 18,5 milioni di euro. A denunciarlo all'autorità giudiziaria sono stati militari della Compagnia di Civitanova Marche della Guardia di finanza a seguito di un'approfondita analisi di rischio, svolta incrociando le informazioni ricavate dalle numerose banche dati in uso alle Fiamme gialle. Stando al racconto degli investigatori, l'impresa - operante principalmente nel ramo delle pelli, del cuoio e delle calzature - era completamente sconosciuta al fisco.

Le indagini sono state condotte in sinergia con la procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata. Dopo alcuni accertamenti preliminari - spiegano i finanzieri - è stata avviata una verifica fiscale nei confronti della ditta, al termine della quale è stata i constatata l'omessa dichiarazione di ricavi per oltre 18,5 milioni di euro in quattro anni, nonché il mancato versamento delle imposte dovute. L'imprenditore è stato denunciato alla procura della Repubblica di Macerata per i reati di "omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e omesso versamento di imposta sul valore aggiunto". A seguito della denuncia, è stata altresì richiesta alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate la chiusura d'ufficio della partita Iva.

