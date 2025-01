Familiari denunciano la scomparsa, ritrovato dai carabinieri

Un elicottero e due pattuglie dei Carabinieri questa mattina hanno pattugliato l'area della zona industriale del comune di Montelabbate (in provincia di Pesaro-Urbino), alla ricerca di un uomo, sulla quarantina, scomparso nella mattinata, poi ritrovato grazie al mezzo aereo.

A presentare denuncia dell'allontanamento sono stati i familiari, che hanno subito allertato le forze dell'ordine in quanto temevano che l'uomo potesse avere intenti suicidi.

Sono così scattate le ricerche del quarantenne residente nel comune di Montelabbate. Fondamentale durante l'operazione l'utilizzo dell'elicottero per il ritrovamento della persona scomparsa in quanto è stato ritrovato nei pressi di un'area boschiva limitrofa alla zona, che sarebbe stata difficilmente visionabile avvalendosi solo dei mezzi via terra. All'arrivo dei carabinieri l'uomo si trovava all'interno della sua vettura. In seguito al concludersi dell'operazione di ricerca è stato poi condotto in ospedale per ulteriori accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA