Dal comune quasi 130mila euro per le persone in difficoltà

Il comune di Pesaro ha incrementato di 127.043 euro i fondi destinati ai servizi sociali, per un totale di 6.055.436 euro nel 2024. Confermato anche il fondo anticrisi da 300.000 euro per le famiglie in difficoltà. Saranno anche garantiti 266.126 euro per i contributi legati ad affitto, sfratti e utenze. Inoltre, dei 3.056.500€ di finanziamenti del PNRR sociale sono stati stanziati 1.800.000 € per progetti contro la povertà, tra questi rientra la "Stazione di Posta", (1.090.000 euro). Per la struttura, situata nei pressi della stazione ferroviaria di Pesaro, è previsto l'avvio imminente. Lo scopo di quest'ultima sarà quello di centralizzare e potenziare i servizi di supporto, tra cui l'accoglienza notturna, le consulenze legali e l'assistenza sanitaria. Con i fondi del PNRR sarà anche potenziata l'accoglienza notturna, che si estende a tutto l'anno ed ampliato il servizio di mensa in collaborazione con la Caritas e altri enti locali, che nei primi sei mesi del 2024 ha fornito pasti a 237 persone, il 43% delle quali al primo accesso.



