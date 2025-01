Centrodestra ricorre all'Anac, dubbi sul concorso dirigenti

"Immediato accesso agli atti e segnalazione all'Anac per fare chiarezza sulle procedure per la selezione per il nuovo dirigente del servizio transizione ecologica, energetica e digitale" del comune di Pesaro. Lo annuncia il centrodestra pesarese a proposito del concorso che, secondo i consiglieri d'opposizione "fa emergere tante coincidenze su atti amministrativi che lasciano dubbi non accettabili". In particolare "è stato comunicato il cambio di denominazione del titolo nel bando a poche ore dalla scelta e dal perchè su sette ammessi, il sindaco Biancani ne abbia solo incontrati tre".

"A questo si aggiunge la coincidenza di una comune militanza politica della vincitrice, nello stesso partito del sindaco e un tangibile impegno dentro il PD in passato e nel presente - afferma il centrodestra - inoltre appare anomalo e sorprendente il fatto che la dirigente uscente, Maria Laura Maggiulli, assunta proprio per alta professionalità pochi anni fa, non sia stata nemmeno ammessa ai colloqui privati con Biancani, in quanto risulta esclusa dalla terna finale che - aggiungono - almeno negli atti pubblicati, non risulta essere stata individuata".

Infine i consiglieri di centrodestra si dicono "pronti a convocare rapidamente anche la commissione di controllo agli atti per avere spiegazioni dalla struttura tecnica comunale che ha gestito l'intera procedura".



