Anci-Anvcg per Giornata Nazionale vittime guerre nel mondo

Rinsaldare la collaborazione tra Anci e Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, in vista della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo del prossimo 1° febbraio, che vedrà i Comuni coinvolti con l'impegno di illuminare di blu edifici o monumenti simbolici e di esporre lo striscione con lo slogan 'Stop alle bombe sui civili'. Questo il filo conduttore dell'incontro svoltosi oggi a Roma presso la sede nazionale di Anci, cui hanno partecipato per Anci il Vicepresidente vicario e sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e per l'ANVCG il Vicepresidente vicario Michele Corcio e il segretario generale Roberto Serio.



L'incontro è servito a rinsaldare la collaborazione avviata tra le due Associazioni anche in virtù di un protocollo di intesa sottoscritto nel 2022. Anci sarà presente alla celebrazione della Giornata che si terrà il 31 gennaio alle 10.30 a Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento, a Firenze, con un evento che vedrà la premiazione delle scuole vincitrici del concorso nazionale indetto dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra in collaborazione con il Ministeri dell'Istruzione e del Merito, la presentazione della tredicesima edizione dell'Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo oltre agli interventi di autorità e alla testimonianza di vittime civili di guerra.

"Come Anci, confermiamo il nostro impegno a sensibilizzare tutti i sindaci di Italia per confermare la nostra vicinanza all'Associazione, sia come testimonianza storica che per attualizzare il messaggio che l'ANVCG vuole trasmettere", dichiara il vicepresidente Anci Silvetti. "Ai sindaci e agli amministratori locali tocca il compito cruciale di veicolare questo messaggio verso tutti i cittadini ma soprattutto verso le generazioni future. La Giornata Nazionale del 1° febbraio rinsalda una collaborazione che intendiamo rafforzare sempre e che va oltre il nostro coinvolgimento e alle iniziative programmate".

"Siamo contenti del contributo che arriva dal mondo dei Comuni che sempre più numerosi partecipano alle celebrazioni del 1° febbraio", dichiarano Corcio e Serio. "Il nostro obiettivo, con lo slogan 'Stop alle bombe sui civili', è quello di chiedere con forza la protezione dei civili dalle guerre attraverso l'applicazione del diritto internazionale umanitario. Una richiesta tanto più urgente, di fronte all'intensificarsi della violenza indiscriminata in numerosi contesti di guerra anche vicini al nostro Paese".



