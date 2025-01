Acquaroli da Urso per la vertenza Beko

Oggi pomeriggio a Roma ho incontrato il Ministro Adolfo Urso e il Sottosegretario Fausta Bergamotto per affrontare la questione relativa alla vertenza Beko Europe che sta interessando anche gli stabilimenti marchigiani di Comunanza e Fabriano. Lo scrive in post su fecebook il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che ringrazia "il Ministro per le imprese e il Governo nazionale che continuano a tenere alta l'attenzione verso la tutela delle imprese italiane, dei livelli produttivi e occupazionali nel settore della manifattura".



"Resta alta l'attenzione del governo verso la tutela delle imprese italiane, dei livelli produttivi e occupazionali nel settore della manifattura e, in particolare, degli elettrodomestici. L'ho confermato al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante il nostro incontro al Mimit durante il quale si è affrontata la questione relativa alla vertenza Beko Europe". Lo scrive il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso su X.

