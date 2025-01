A 'Chi l'ha visto?' il caso di Riccardo Branchini

Della scomparsa di Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni, residente ad Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, del quale non si hanno notizie dalla notte tra il 12 e 13 ottobre scorso ha parlato "Chi l'ha visto?", il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3 questa sera.

Dalle testimonianze e dalle ricerche è emerso che una signora svizzera avrebbe dato un passaggio a Riccardo fino a Lugano.

"L'ho riconosciuto dalla foto - ha spiegato - era metà ottobre, solo qualche giorno dopo la scomparsa". A lei avrebbe detto di essere diretto in Irlanda o in Olanda. Dopo avergli dato un passaggio l'ha lasciato a Lugano, vicino al palazzo di vetro e, prima di salutarsi, il giovane le ha chiesto di fare una selfie spiegando che voleva avere le foto di chi ha incontrato nel suo viaggio. Una testimonianza che farebbe pensare che effettivamente Riccardo si sia allontanato volontariamente da casa e allontanando l'ipotesi peggiore. La donna ricorda che Riccardo "aveva un pantalone scuro, nero, e una felpa marroncina, color senape".

Nel corso della trasmissione è stata rivelata anche un tentativo di truffa subito dai genitori del giovane. Una donna, Sonia Davis, così dice il profilo facebook, risponde alle richieste di aiuto postate dalla madre di Riccardo, Federica.

Scrive che ha visto il giovane ad Amsterdam e invia una foto.

Federica le parla ed ecco che arriva una richiesta di soldi.

Iniziano i sospetti "non sapeva in che quartiere non ricordava dove la foto era stata scattata". Poi la richiesta di soldi "se volevo le informazioni avrei dovuto aiutarla, cioè dandole dei soldi in scambio di informazioni. Io ho preso tempo - spiega - , quindi ho continuato a fare le domande e poi lei a un certo punto mi ha bloccato". Sciarelli le chiede se ha sporto denuncia. "Immediatamente". A scoprire chi c'è dietro al profilo di Sonia Davis è la giornalista di 'Chi l'ha visto?', Marina Borrometi: la fotografia è stata rubata. Sonia Davis è in realtà una giovane texana uccisa lo scorso anno dal fidanzato.

La foto del profilo è rubata. Come probabilmente la foto di Riccardo che la donna ha mandato alla madre è una ricostruzione con intelligenza artificiale.

La famiglia di Riccardo non smette di cercare il giovane.

"Forse ora si vergogna, ma insomma, oramai è successo, quindi oramai se ci sei, torna a casa. E speriamo bene. La speranza c'è sempre, ma andando avanti si perde" l'appello della nonna.





