Serfilippi, 'Santa Croce Fano protagonista con l'atto aziendale'

"Con l'atto aziendale, Fano torna ad avere un ruolo da protagonista all'interno del sistema sanitario provinciale e regionale, confermando il Santa Croce come ospedale di primo livello con specializzazioni di secondo livello". Lo afferma il sindaco, Luca Serfilippi, dopo la conferenza dei sindaci convocata ieri, in merito alla bozza di atto aziendale che è stata presentata dai dirigenti dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

"Non solo manterrà la sua autonomia, ma avrà pari dignità rispetto agli ospedali di Pesaro e Urbino - afferma il primo cittadino - ora la sfida è creare una sinergia tra i quattro presidi della provincia, ovvero Pesaro, Fano, Urbino e Pergola, mantenendo le specificità di ciascuno".

Serfilippi precisa: "tutti i reparti sono stati confermati, inoltre si aggiungono importanti servizi come medicina trasfusionale, dermatologia, allergologia, diabetologia e riabilitazione ospedaliera" così come "l'area chirurgica del Santa Croce continuerà a offrire eccellenze come chirurgia generale e una Breast Unit specializzata nella diagnosi e nel trattamento del tumore al seno, con la novità di un reparto di senologia autonomo, che non sarà più accorpato a otorinolaringoiatria".

Il sindaco parla anche di "un rafforzamento di ortopedia, con un reparto autonomo, e altri servizi come otorinolaringoiatria, oculistica, odontostomatologia, urologia e ginecologia" il Santa Croce inoltre "ospiterà un centro regionale per l'autismo dei minori, un punto nascita con ostetricia, ginecologia e pediatria, rispettando il requisito regionale di almeno 500 nascite annue, e servizi di anestesia e rianimazione con particolare attenzione alla terapia del dolore" specificando che sulle nascite "quello di Fano, con 550 nuovi nati nel 2024, risulta il più attivo della provincia".

Sul pronto soccorso, Serfilippi ha poi specificato che "l'atto aziendale prevede l'inserimento di posti letto di osservazione breve intensiva direttamente al suo interno" dunque "i pazienti, quando non potranno essere immediatamente trasferiti nei reparti, troveranno una soluzione temporanea ma efficace, migliorando la gestione delle emergenze".



