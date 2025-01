Rossi, finalmente i lavori in Galleria tra Fermignano e Urbino

"Finalmente iniziano i lavori nella Galleria di Cà Gulino". Il Consigliere Regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, interviene di nuovo sulla Galleria che collega Fermignano ad Urbino e che è stata parzialmente chiusa dopo il tagico incidente di più di un anno fa.

"Il grave incidente stradale avvenuto lo scorso anno all'interno della galleria Cà Gulino, - ricorda il consigliere dei Civici Marche - oltre a provocare la tragica morte di quattro persone, ha danneggiato la galleria la quale è ancora aperta in un unico senso di marcia in direzione Fermignano.

Questa parziale apertura porta ad un notevole allungamento del tragitto e dei tempi di percorrenza per chi si reca in direzione Urbino, con deviazione sulla ex-statale delle Conce." "Più volte ho sollevato pubblicamente la questione e sollecitato Anas. - prosegue Rossi - Considerato che dal momento dell'incidente è passato più di un anno, nel Consiglio Regionale di oggi ho presentato una interrogazione per capire quali sono i tempi certi per la riapertura nel doppio senso di marcia".

"Nella sua risposta l'Assessore Baldelli che ringrazio, - riferisce il consigliere regionale - ha asserito che i lavori stanno procedendo. Infatti Anas ha dichiarato ufficialmente che inizierà i lavori di aerazione e di illuminazione entro la fine di questo mese di gennaio, per portarli a conclusione entro l'estate. Bene la notizia che ora possiamo considerare davvero ufficiale e ringraziamo Anas - continua Rossi - per gli investimenti che ammontano a 4 milioni. Ci auspichiamo però che i tempi siano rispettati, così come siano intensificati i lavori e l' informazione sui cantieri aperti da Anas, come per esempio il ponte di Acqualagna e la galleria a Cagli. Nel mio intervento in aula - conclude - ho voluto citare un paragone: in Russia per completare un ponte di 19 Km a Kerc, hanno impiegato non più di tre anni e noi non possiamo impiegarne praticamente due per mettere delle luci e degli aeratori in una galleria di 800 metri".



