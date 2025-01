Pesaro, 80mila euro per bollette acqua a famiglie più fragili

"Il Comune di Pesaro, in accordo con Marche Multiservizi, stanzierà 80mila euro per sostenere le famiglie più fragili nel pagamento delle bollette dell'acqua, che si aggiungono ai circa 300mila previsti dal bonus sociale idrico che aiuterà oltre 3mila famiglie pesaresi". Lo ha annunciato il sindaco, Andrea Biancani per far fronte all'aumento dei costi della bolletta dell'acqua.

"Nei prossimi giorni insieme a tecnici e giunta, stabiliremo i criteri per individuare i destinatari del bonus, rivolgendoci alle famiglie più fragili - dice il primo cittadino - questo sostegno si sommerà ai 300mila euro destinati alle circa 3000 famiglie della città - aggiunge - nel 2024, sono state più di 11.000 famiglie ad usufruire di 870.000 euro di sconti applicati direttamente in bolletta".

Sui rincari il sindaco poi specifica che "l'aumento in bolletta dell'8% per il nostro territorio è stato indicato da Arera (l'Autorità nazionale), così come fatto per tutta Italia" spiegando che "servono a coprire gli aumenti dei costi che il gestore deve sostenere per portare l'acqua nelle case e nelle imprese della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA