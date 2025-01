Passo avanti con il Progetto Polis di Poste Italiane a Camerano

A partire dal mese di gennaio saranno avviati importanti lavori di ristrutturazione presso l'Ufficio Postale di Camerano. Questo intervento si inserisce nel più ampio Progetto Polis di Poste Italiane, un'iniziativa strategica volta a trasformare gli uffici postali in spazi innovativi e multifunzionali, capaci di offrire un'ampia gamma di servizi ai cittadini e alle imprese, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione. Oltre a migliorare la qualità dei servizi tradizionali, il progetto mira a offrire soluzioni digitali e smart per la gestione dei servizi pubblici, come la possibilità di accedere ai servizi della pubblica amministrazione attraverso postazioni dedicate, riducendo tempi e costi per i cittadini. Un approccio che pone le comunità locali al centro, in linea con l'impegno di Poste Italiane per favorire la coesione sociale e l'inclusione.

La riapertura dell'Ufficio Postale di Camerano è prevista per la fine di marzo 2025, con spazi rinnovati e una maggiore funzionalità che renderà l'esperienza degli utenti più agevole e piacevole.

"La ristrutturazione dell'Ufficio Postale - ha dichiarato Oriano Mercante, Sindaco di Camerano - rappresenta un passo significativo per garantire alla nostra comunità un servizio moderno ed efficiente. Siamo consapevoli del temporaneo disagio che questo progetto potrebbe comportare, ma confidiamo nella collaborazione dei cittadini durante questo periodo di transizione. L'ufficio rinnovato sarà un valore aggiunto per tutti noi, con ambienti accoglienti e soluzioni innovative".

L'Ufficio Postale di Camerano sarà chiuso al pubblico nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 gennaio 2025. A partire dal 23 gennaio 2025, sarà attivato l'ufficio di appoggio temporaneo di Ancona 10 Baraccola in via Buozzi 8. I cittadini potranno usufruire di tutti i servizi postali presso questa sede provvisoria fino al completamento dei lavori.



