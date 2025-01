Mozione contro riconversione e ampliamento impianti biogas Osimo

No al progetto di riconversione e ampliamento di due impianti a biogas nel territorio del Comune di Osimo (Ancona). La contrarietà a queste iniziative è stata espressa dal Consiglio regionale delle Marche ha approvato un atto di indirizzo in questo senso.

La mozione, a iniziativa del presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini, elenca le possibili conseguenze, in particolare sull'ambiente e sulla viabilità, invitando il presidente della giunta regionale e l'assessore di riferimento a sollecitare, per quanto di competenza, un parere contrario, ulteriori verifiche sui rischi e un dialogo costruttivo con i cittadini.



