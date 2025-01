Dal 26 dicembre soccorsi 31 infortunati sulle piste da sci

Il 26 dicembre scorso, con l'apertura della stagione sciistica 2024/25 del comprensorio "Santa Maria Maddalena/Sassotetto" dove viene assicurato il servizio di sicurezza e soccorso da parte di personale specializzato della Questura di Macerata, distaccamento sciatori di Sarnano, operativo sulle piste da sci sono stati fatti 31 interventi per persone che si sono infortunate sciando.

La maggior parte degli infortuni hanno riguardato cadute accidentali, subito soccorse e portate a valle tramite "toboga" (slitta adibita al trasporto di persone) o la motoslitta della Polizia di Stato. Tutti gli interventi sono stati effettuati in collaborazione con personale sanitario. Il servizio è stato assicurato dalle ore 08.00 alle ore 17.00 senza soluzione di continuità per garantire, non soltanto il soccorso sotto il profilo sanitario, ma anche il rispetto delle regole da parte degli sciatori.



