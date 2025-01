Consiglio Pesaro, no a mozioni del centrodestra su Imu e Irpef

Il Consiglio comuna di Pesaro ha bocciato tutte le sei mozioni presentate dal centrodestra inerenti la revisione aliquote e i fondi ristoro per Imu e Irpef, la revisione, la trasparenza e la partecipazione sulla tassa di soggiorno. L'opposizione suggeriva di "ripristinare dal 2026 le aliquote sul modello dell'anno precedente con un'attenzione da rivolgere alle famiglie con Isee inferiore ai 15.000 euro".

La maggioranza ha però evidenziato come "sia necessario recuperare i 3,7 milioni mancanti dal bilancio a seguito dei minori fondi ricevuti dal governo e in vista degli ulteriori 600mila euro che mancheranno dal 2026". La tassa di soggiorno, secondo i consiglieri di minoranza, "dovrebbe essere gestita assieme a chi lavora nel settore turistico per rispondere alle loro esigenze". "Dal 2019 - ha replicato la maggioranza - vi è un costante confronto con gli operatori del settore dopo l'aumento che venne fatto allora della tassa di soggiorno".





