Centrodestra su bollette: "Maggioranza voti le nostre proposte"

Il centrodestra pesarese, in vista del consiglio comunale di oggi e degli emendamenti che riguarderanno il tema dell'aumento dei costi delle bollette, chiede alla maggioranza di centrosinistra di votare a favore dei fondi di solidarietà proposti dall'opposizione.

"È assolutamente necessario calmierare l'impatto degli aumenti di tasse e tariffe sui cittadini e sulle attività economiche - dicono i consiglieri di centrodestra - la strada che da settimane stiamo proponendo è duplice: tavoli di concertazione con gli stakeholder e fondi di salvaguardia per i più fragili - aggiungono - le esternazioni odierne del sindaco Biancani, così come le considerazioni espresse dalle associazioni di categoria indicano che la strada che stiamo indicando è quella corretta, per questo chiediamo che la maggioranza voti in consiglio comunale a favore delle mozioni che abbiamo presentato su IMU, IRPEF e tassa di soggiorno affinché si ritorni alle tariffe precedenti e venga stanziato un fondo di salvaguardia per persone e attività economiche, a partire dai più fragili".





