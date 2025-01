Amministratore delegato Ferrari aprirà anno accademico ad Urbino

Il nuovo anno accademico dell'Università di Urbino Carlo Bo (Uniurb) sarà inaugurato da Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari. L'evento si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 10:00 nell'aula magna dell'area scientifico didattica Paolo Volponi, in via Aurelio Saffi 15 a Urbino. In occasione della cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2024-2025, Vigna terrà una lectio magistralis dal titolo "Elogio dell'errore purché capito". Sul sito dell'Uniurb è disponibile la modalità di registrazione all'evento.

L'Ateneo evidenzia il curriculum prestigioso di Vigna, da cui deriva la scelta della sua figura per inaugurare l'anno accademico. Laureato in fisica subnucleare a Pisa, prima di entrare in Ferrari, è stato presidente del gruppo analogici MEMS e Sensori di STMicroelectronics e membro del comitato esecutivo di ST. Sotto la sua guida i sensori MEMS di ST hanno conquistato la leadership presso i produttori di interfacce utente attivate dal movimento. Le sue responsabilità si sono poi estese anche alla connettività e a soluzioni di imaging e power management.

Nella sua carriera, ha registrato più di 200 brevetti sul micro-machining, è stato autore di numerose pubblicazioni e ha fatto parte dei consigli direttivi di diversi programmi finanziati dall'Unione Europea, di start up e di centri di ricerca in Asia e America riconosciuti a livello mondiale.





