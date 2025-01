A un mese dalle nuove norme ancora tante violanzioni su strada

A distanza di un mese esatto dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della Strada (14 dicembre 2024), a fronte di una rinnovata attenzione dell'opinione pubblica sulle tematiche della sicurezza stradale, è ancora elevato il numero di infrazioni legate a condotte di guida scorrette, che in alcuni casi hanno determinato incidenti stradali anche con tragiche conseguenze. Lo sottolineano i carabinieri di Ancona che hanno tracciato un bilancio dei controlli secondo il quale dal 14 dicembre scorso sono ben 16 gli automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.



La quasi totalità delle violazioni è stata accertata nella fascia oraria serale/notturna e in ben 8 casi i conducenti guidavano con coefficiente alcolemico che rientra nell'ipotesi più grave (>1,5 g/l), con tassi anche di 5 volte superiori al limite consentito.

Nella casistica risalta anche il fatto che in 7 circostanze lo stato di ebbrezza sia stato riscontrato a seguito di incidenti stradali anche con feriti, per fortuna non gravi. In un caso è stato contestato il reato di "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti", accertato attraverso analisi di laboratorio a carico di un automobilista 19enne di Fabriano, sorpreso alla guida sotto l'effetto di cannabinoidi.

Per quanto riguarda specificamente le ipotesi rientranti nelle nuove disposizioni del Codice della strada i controlli hanno consentito anche di sanzionare 2 automobilisti ai sensi del nuovo articolo 148 in materia di sorpasso nonché il conducente di un monopattino che non indossava il casco (ora previsto come obbligatorio dalle nuove disposizioni in materia di micromobilità). In un caso, infine, è stata applicata la cosiddetta "sospensione breve della patente" per 7 giorni al conducente di un veicolo che, sorpreso alla guida mentre utilizzava il cellulare, è risultato dotato di una patente con punteggio inferiore a 20 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA