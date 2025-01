Ordine Giornalisti-Unicam, Corso in comunicazione scientifica

Un Corso universitario di perfezionamento in Comunicazione scientifica, con quattro giornate di full-immersion in quattro sabati tra febbraio e maggio, per un "percorso formativo che si propone di combinare approcci teorici e pratici per formare professionisti capaci di comunicare il mondo della scienza in modo chiaro, rigoroso e coinvolgente". Il progetto è diventato realtà grazie a una sinergia tra l'Ordine dei Giornalisti delle Marche e l'Università di Camerino Unicam, con il supporto di Ucsi Marche.

Il Corso può vantare docenti di grande spessore, accademico e tra giornalisti che, in questo caso, saranno coinvolti anche come destinatari della formazione: per gli iscritti all'ordine la partecipazione è gratuita.

"Media e scienza. Informazione, Comunicazione e innovazione: dal taccuino all'intelligenza artificiale": è il titolo del corso da 32 ore, che si svolgerà nella Sala convegni "Carlo Urbani" a Camerino, a cui sarà possibile iscriversi fino al 12 febbraio. Inizierà sabato 15 febbraio e la formazione proseguirà nelle giornate del 15 marzo, 5 aprile e 10 maggio. I partecipanti - è di 200 euro la quota per i non iscritti all'Ordine dei Giornalisti - otterranno, oltre a un attestato finale, 16 crediti formativi dall'Ordine e dieci crediti universitari spendibili in futuri corsi.

La presentazione dell'iniziativa è avvenuta oggi nella sede dell'Odg Marche ad Ancona da parte del presidente Franco Elisei, del rettore Unicam Graziano Leoni e del professor Claudio Pettinari, ex rettore di Camerino. L'obiettivo, ha spiegato il presidente dell'Odg Marche Elisei, è fornire "una maggior competenza e conoscenza del settore informazione scientifica oggi più che mai importante". Il mondo scientifico presenta tante sfaccettature, dall'energia alle questioni ambientali, da quelle sanitarie prepotentemente salite agli onori della cronaca durante la pandemia da Covid-19 alle innovazione dell'intelligenza artificiale. Sotto quest'ultimo profilo a cui sarà dedicata una giornata del corso, ha riferito Elisei, è necessaria formazione per una "gestione competente e responsabile".

"Siamo in un mondo in cui le situazioni cambiano e l'informazione deve farsi trovare preparata al cambiamento. - ha detto Elisei - ma nel cambiamento dei contenitori non deve cambiare il contenuto che deve essere di qualità. Il corso permette di acquisire competenza: dobbiamo capire per far capire all'opinione pubblica". Il presidente dell'Ordine ha ricordato per l'informazione scientifica, la sottoscrizione del Manifesto di Piacenza, che ha tre parole chiave: "cautela, prudenza ed equilibrio". Il Corso agevola l'approfondimento di queste tematiche.

L'ateneo di Camerino, ha ricordato il rettore Leoni, ha dato vita al primo master in comunicazione scientifica con l'impulso del professor Pettinari. "Comunicare la scienza è un dovere per i ricercatori che arrivano a un pubblico più vasto attraverso i giornalisti", ha osservato, rimarcando la "bellissima sinergia tra l'ordine giornalisti e l'università" da cui deriva un prodotto superiore alla somma.

Per mettere in pratica il progetto, l'Ordine ha coinvolto i comunicatori scientifici più adatti e l'università fornisce il suo contributo con le "competenze maturate". Da questo connubio "guadagnano la società, la democrazia" portando l'opinione pubblica a conoscenza di scoperte scientifiche e innovazioni fondamentali.

"Grazie a un approccio didattico innovativo - ha spiegato il professor Pettinari - il corso si rivolge non solo a giornalisti, per i quali è stato concepito m anche docenti, studenti universitari, comunicatori e professionisti desiderosi di ampliare le proprie competenze o di perfezionarsi nel campo della comunicazione scientifica. Nel percorso i partecipanti apprenderanno le tecniche più avanzate per dialogare in modo efficace con pubblici diversi, sia attraverso i media tradizionali che digitali con particolare attenzione all'intelligenza artificiale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA