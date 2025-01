Mangialardi, 'Toscani artista eccezionale e energia travolgente'

"Ho appreso con grande dolore della morte di Oliviero Toscani.

Genio della comunicazione e fotografo originalissimo, ho avuto il piacere di incontrarlo in occasione della sua mostra 'Razza Umana' ospitata a Senigallia tra il 2019 e 2020". Il ricordo è del consigliere regionale del Pd e vice presidente dell'Assemblea legislativa Maurizio Mangialardi.

"Non solo artista eccezionale, - aggiunge l'esponente dem - ma anche uomo dotato di un'energia travolgente, perspicace, attento, capace di cogliere in maniera inimitabile le trasformazioni della nostra società che ha contributo a rendere più aperta e con meno pregiudizi".

"Ha illuminato anche nei suoi ultimi mesi di vita: - ricorda Mangialardi - colpito da una grave malattia che lo ha brutalmente debilitato nel fisico, non ha tuttavia mai perso la sua lucidità, il suo spirito. Una testimonianza fortissima di dignità e tenace vitalità. Lascia un vuoto incolmabile".



