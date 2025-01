Furto con spaccata in un ristorante di Porto Sant'Elpidio

Hanno forzato una porta laterale del ristorante Altamarea ma, non riuscendo ad aprirla, hanno distrutto un vetro con un masso. E una volta dentro hanno rubato la cassa automatica del pubblico esercizio. Ladri in azione nel corso della nottata appena trascorsa, a Porto Sant'Elpidio (Fermo).

Alcuni malviventi, probabilmente tre persone, infatti, alle 23.30, dopo aver distrutto il vetro di una porta laterale del ristorante che ha sede all'interno del centro commerciale Le Ancore, hanno trafugato la cassa continua per poi far perdere le loro tracce con il favore della notte. Tra danni e bottino, l'ammontare si aggira sui 10mila euro. Sul posto la polizia di Stato che ha subito avviato le indagini per dare un nome e un volto agli autori della spaccata. Si tratta di tre banditi scappati a bordo di un'utilitaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA