Fiom-Fim-Uilm, nelle Marche adesione oltre 80% allo sciopero

Nelle Marche altissima adesione allo sciopero dei metalmeccanici "superiore all'80% con picchi fino al 100%". Lo scrivono in una nota Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil Marche. "I metalmeccanici, con la loro partecipazione allo sciopero, - sottolineano i sindacati - hanno ribadito l'esigenza di avere un contratto giusto e equo, mandando così un messaggio chiaro e preciso a Federmeccanica".

"L' adesione allo sciopero è stata superiore all'80% con picchi fino al 100%, pertanto - proseguono le sigle sindacati - molte aziende sono rimaste completamente vuote. Anche i presidi, dal nord al sud delle regione, hanno visto una grande partecipazione".

"Al Crn, in Fincantieri, - elencano i sindacati - in Omas,alla Emc Fime ,alla Beko ,all' Electrolux, alla Raicam, alla Peralisi, in tutto il gruppo Ariston, alla Thermowatt, alla Faber, all' Antonio Merloni, all'Elica, alla Rivacold, a Confindustria Macerata, alla Metaltex, tanti i lavoratori davanti ai cancelli, nonostante le gelide temperature. In questa importante giornata, - concludono Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm - "i metalmeccanici, anche nelle Marche hanno dimostrato tutta la loro determinazione nel voler rinnovare il contratto nazionale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA