Dopo lite in strada danneggia auto polizia e ferisce agente

Dopo una lite in strada con un'altra persona, danneggia il cofano di un'auto della polizia, strattona e fa cadere un agente, tentando di sottrargli la pistola dalla fondina. E' accaduto ieri sera durante un intervento dei poliziotti in Corso Carlo Alberto dopo la segnalazione di un violenta lite sul posto. Il 27enne senegalese, autore delle condotte aggressive, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e tentata rapina.

Alla vista dei poliziotti il 27enne, ha inferto violenti colpi sul cofano dell'auto della polizia, e poi ha provocato al poliziotto che cercava di calmarlo: il 27enne ha strattonato l'agente, tentando di divincolandosi energicamente, e lo ha trascinato con sé a terra, tentando poi di prendergli dalla fondina la pistola di servizio. Solo l'utilizzo del teaser da parte di un altro agente, ha fermato la furia del soggetto che, anche durante il tragitto verso la Questura e negli uffici stessi, ha poi reiterato la condotta violenta. Per questo è stato identificato ed è emersa la sua presenza irregolare sul territorio nazionale. Il 27enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell'udienza di convalida, avvenuta questa mattina. In sede di giudizio per direttissima, il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto, disponendo nei confronti dell'imputato senegalese la misura dell'obbligo di firma.



Molestie e offese in stato d'ubriachezza, convalidato ad Ancona l'arresto di una coppia

Il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto dei due giovani ( entrambi italiani, una donna di 30 anni ed un uomo di 28 anni) accusati di resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e sanzionati per ubriachezza manifesta, avvenuto due giorni fa da parte della Polizia di Stato. L'arresto é avvenuto durante la notte dell'11 gennaio scorso, in Piazza del Papa, a seguito di un intervento da parte della Polizia di Stato per la presenza di due soggetti molesti intenti a suonare insistentemente il campanello di una abitazione e ad offendere il proprietario, a loro sconosciuto, di un appartamento sito nella piazza.

All'arrivo dei poliziotti i due giovani hanno iniziato a proferire frasi offensive verso gli operatori della Volante che li hanno identificati e poi portati in Questura. Negli Uffici i due si sono scagliati contro i poliziotti, aggredendoli con calci per sottrarsi agli ulteriori accertamenti. In considerazione del loro stato di alterazione dovuto all'abuso di alcool, è stato richiesto l'intervento del personale sanitario. Tuttavia, una volta giunti in ospedale, i due hanno rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari. Condotti nuovamente presso la Questura, i due sono stati arrestati e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. In considerazione della loro condotta pericolosa, nei loro confronti il Questore di Ancona ha adottato nell'immediatezza la misura di prevenzione dell'Avviso Orale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA