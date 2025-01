Ancona Classica, dieci concerti dal 22 gennaio all'8 maggio

Dieci concerti: cinque della Form (Fondazione orchestra regionale delle Marche) e cinque degli Amici della Musica Guido Michelli, che accorpano talenti internazionali e artisti di residenza per un programma che incrocia il mondo del cinema e della danza passando per la musica russa, le opere di Beethoven e quelle dei compositori americani. Torna ad Ancona per il secondo anno consecutivo la rassegna "Ancona Classica" che, dal 22 gennaio all'8 maggio 2025, mette a sistema sotto l'egida del Comune le proposte per la città dei rispettivi cartelloni, (Contrappunti e Musicattraverso) delle due importanti realtà musicali della regione, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'Associazione Spaziomusica di Ancona Jazz.

L'iniziativa, oltre al Teatro delle Muse e allo Sperimentale, include quest'anno anche l'Aula Magna dell'Università di Ancona.

Qui il 28 gennaio sarà ospitato un concerto per archi della Form dedicato al compositore Nino Rota per la direzione di Roberto Molinelli, comprendente anche un inedito su commissione per trombone (quello del solista della Wiener Philharmoniker Enzo Turrizziani) e orchestra, seguito il 6 febbraio da un evento che vede sul podio della Form il premio oscar Nicola Piovani, per presentare insieme alla violoncellista Ludovica Rana un programma di sue composizioni. Illustrata ad Ancona dal sindaco Daniele Silvetti assieme all'assessore alla Cultura Maria Grazia Bertini e ai direttori artistici delle due stagioni: Francesco Di Rosa, per la Form, e Fabio Tiberi, per gli Amici della Musica, la rassegna sarà inaugurata dalla Form alle Muse con un concerto su musiche di Schumann e Mendelsshon del pianista Alexander Lonquich, anche in veste di direttore.

Proseguirà allo Sperimentale il 27 gennaio, Giornata della Memoria, con il tradizionale concerto degli Amici della Musica patrocinato dalla Comunità Ebraica, che presenta quest'anno brani di Daniele Gasparini commissionati per l'occasione, assieme a musiche di Ravel, Bruch e Mendelsshon. Sarà seguita il 9 febbraio dal recital al piano di Filippo Gorini dedicato a Schubert, Kurtag e Beethoven.

Il 25 febbraio (Sperimentale), sarà la volta del pianista Emanuele Arciuli in un programma di musiche di compositori americani, seguito il 7 marzo da un concerto incentrato su brani scritti per il balletto Romeo e Giulietta che vede sul podio della Form il maestro Matthias Bamert, alla sua prima direzione di un'orchestra italiana. Il 20 marzo arriva il concerto "Russian Tales", con pezzi di Beethoven e Sostakovic eseguiti dal Quartetto Eos, seguito il 29 marzo dal concerto Bosso-Beethoven dedicato ai due compositori.

Si chiude allo Sperimentale con il grande oboista Albrecht Mayer, solista dei Berliner Philharmoniker, alla guida della Form su musiche di Mozart e Beethoven.

"Una stagione - ha commentato Silvetti, affiancato dal presidente della Form Fabrizio Del Gobbo, da quello degli Amici della Musica Gino Fabrizio Ferretti e dal direttore generale della Politecnica Alessandro Iacopini - che esprime ed amplia il patrimonio culturale della città, coinvolgendo anche le eccellenze del nostro territorio".



