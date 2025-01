Successo a Roma per capolavori della Pinacoteca Civica di Ancona

Si avvicina la cifra dei 100mila visitatori per la mostra dei sei capolavori di artisti di fama mondiale Tiziano, Crivelli, Lotto, Guercino e Ciccarello, appartenenti alla collezione della Pinacoteca civica "Podesti" di Ancona, allestita ai Musei Capitolini di Roma.



"Sono numeri che entusiasmano e fanno anche un po' tremare", spiega l'assessora alla Cultura del Comune di Ancona, Anna Maria Bertini, all'ANSA. "Dal report che mi è stato inviato da Roma risulta che in soli 39 giorni, dal 25 novembre al 5 gennaio, la mostra è stata visitata da 92mila persone. Una cifra considerevole che crescerà ancora dal momento che la mostra è in calendario fino a marzo". Nel frattempo si stanno concludendo i lavori, finanziati dal Pnrr, dell'impiantistica della Pinacoteca civica "Podesti" dove i capolavori torneranno alla sua riapertura, che "stimiamo possa accadere nel secondo semestre di quest'anno", anticipa Bertini che annuncia l'arrivo, "proprio dalla Pinacoteca capitolina, di un prestito importante come il ritratto di Balestriere attribuito a Lotto".

"A conclusione dei lavori, prevista nell'arco di un mese, sarà realizzato anche un nuovo allestimento per l'esposizione dei nostri capolavori che è allo studio del direttore scientifico Luigi Gallo - sottolinea l'assessora - per dare il massimo di fruibilità e visibilità alle opere".

La mostra "Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona" è stata realizzata in collaborazione con i Musei Capitolini ed organizzata da Arthemisia. Espone unicamente opere a soggetto religioso, in omaggio all'anno giubilare.



