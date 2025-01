"I Giovani Crescono con il Territorio", concluso il Campus

Promosso dall'Associazione Il Paesaggio dell'Eccellenza ETS (capofila), in collaborazione con Confindustria Ancona, i Comuni di Loreto, Osimo e Offagna, gli Istituti d'Istruzione Superiore IIS Laeng-Meucci e Corridoni-Campana di Osimo, nonché l'ASD Super Team Bike di Castelfidardo si è concluso ieri, presso la sede di Confindustria Ancona, il progetto "Campus - I giovani crescono con il territorio 2024". L'iniziativa, avviata nella scorsa estate, ha rappresentato un percorso di orientamento e formazione di assoluto rilievo, coinvolgendo 55 iscritti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, impegnati in 16 giornate di attività per un totale di 40 ore di incontri.



"Tra le finalità dell'Associazione Paesaggio Eccellenza c'è proprio quella di divulgare la cultura produttiva e industriale di questo territorio. Il Campus ci ha permesso di raggiungere, insieme ad altre stakeholder del territorio, questo obiettivo, ovvero far conoscere ai giovani e appassionarli al territorio marchigiano attraverso la cultura d'impresa" - ha detto Alessandro Carlorosi, direttore dell'associazione - "La forza di questo modello risiede nella sinergia tra settore pubblico e privato, istituzioni scolastiche, università, realtà produttive e associazionismo. Tale rete di partenariato ha permesso di strutturare un'offerta formativa di qualità, in cui i ragazzi hanno potuto sperimentare metodologie didattiche innovative, laboratori pratici e sessioni di confronto diretto con professionisti e volontari, provenienti da ambiti fortemente eterogenei".

Nelle 16 giornate di Campus si sono alternati numerosi docenti e formatori provenienti dalla scuola come i professori e studenti dell'IIS Laeng-Meucci che hanno curato, tra gli altri, laboratori di robotica e approfondimenti su tecnologie innovative in ambito meccanico ed elettronico; dal mondo del lavoro attraverso professionisti e referenti delle aziende partner che hanno condiviso esperienze e casi pratici, illustrando ai giovani i meccanismi dell'impresa, dalle strategie di marketing alla gestione della produzione; dal contesto universitario rappresentato da autorevoli accademici, tra cui i professori Micozzi e Scarponi e la scuola di design Poliarte, che hanno presentato ai ragazzi i più recenti trend di ricerca e sviluppo, spiegando come le competenze specialistiche possano essere applicate a contesti reali di crescita economica e sociale; dall'associazionismo e dal volontariato dove diverse realtà territoriali (tra cui Terre' - Presidente Associazione Ciechi, l'ASD Super Team Bike di Castelfidardo, l'Associazione Pop Up di Osimo, il circo Oplà, l'Associazione Arcobaleno di Loreto, l'Associazione Gruppo Storico di Offagna) hanno offerto momenti di riflessione sui valori di solidarietà, inclusione, partecipazione attiva e promozione culturale.

I partecipanti hanno anche visitato aziende di primo piano quali Eli (Loreto), specializzata in editoria e servizi per l'istruzione; Zannini (Castelfidardo), azienda manifatturiera meccanica d'avanguardia; Cagnoni (Osimo), realtà di rilievo nel settore della lavorazione di materiali di precisione e Clementoni (Recanati) che produce giochi educativi e creativi.

"Confindustria favorisca le attività di orientamento didattico vista la distanza importante tra il mondo accademico e della scuola con il tessuto imprenditoriale, che spesso si traduce in mancanza di figure professionali da inserire nelle aziende", ha chiesto Michele Casali, vice direttore di Confindustria Ancona con delega all'education secondo il quale "aiutare le giovani generazioni a scegliere con passione il loro futuro con attività come il Campus diventa propedeutico per aziende e professionisti del futuro".



