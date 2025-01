Alcol alla guida ed espulsione disattesa, due denunciati

Durante il servizio di controllo del territorio nella giornata di sabato la polizia di Stato ha denunciato due persone ad Ancona. Il primo, un italiano di circa 40 anni, fermato a bordo del proprio veicolo e trovato con un tasso alcolemico oltre il limite consentito è stato sanzionato ai sensi dell'art. 186 Codice della Strada, oltre al ritiro della patente.

Il secondo, giovane di origine marocchina di 25 anni su cui gravava un ordine di espulsione emesso dal Questore, perchè irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per droga. Dopo essere stato controllato e verificata la sua posizione di irregolarità e del fatto che non ha ottemperato l'ordine a lasciare il territorioil giovane è stato prima portato in Questura e successivamente condotto dai poliziotti presso il Cpr di Potenza.



