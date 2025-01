Ad Ascoli Piceno è di scena dal 17 gennaio il Maial Fest

Duecento persone attese da tutta Italia e dall'Europa per tre giorni dedicati alla riscoperta delle "mmasciate" del maiale e alla promozione del territorio piceno. Sono i numeri dell'edizione numero 24 dell'Ascoli Maial Fest organizzato dal Club 41 Ascoli Piceno ed in programma dal 17 al 19 gennaio.

Si rinsalda inoltre il gemellaggio con altri due eventi europei dedicati al maiale (il Pomana Porcului in Romania e il Golden Pork Fest tedesco) con una delegazione di ben 14 ospiti romeni in arrivo per il Maial Fest Ascolano.

"Contestualmente si terrà anche il comitato nazionale del Club 41 a testimonianza ormai della dimensione raggiunta dall'evento ascolano" annuncia il presidente del Club 41 Ascoli, Aronne Cecchini insieme al convenor e past president nazionale Domenico Vannicola. Il Maial Fest inizierà ufficialmente venerdì sera al Sestiere quintanaro di Porta Solestà con il "Welcome porky" per proseguire poi sabato 18 con la giornata clou all'Oasi La Valle di Pagliare e il "Pork gala" serale all'ex chiesa di Sant'Andrea in corso Mazzini con un grande spettacolo alla presenza anche degli artisti della Compagnia dei Folli e della Quintana.

All'Oasi La Valle oltre alle tradizionali "mmasciate" (la lavorazione della carne di maiale) ci sarà spazio anche per i giochi popolari e la dimostrazione in diretta della ricetta originale delle olive ripiene all'ascolana. Domenica poi gran finale con la trasferta ad Onna (Aquila) in occasione del 16° anniversario del "Centro polifunzionale per i Giovani" costruito a seguito del sisma del 2009.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA