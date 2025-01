Truffa telematica di quasi 25mila euro, denunciata una donna

I Carabinieri della Stazione di Mogliano hanno denunciato una donna di 32 anni residente a Giugliano in Campania, incensurata, per il reato di truffa telematica, a seguito di indagini avviate dopo che un ristoratore del luogo, 69enne, aveva presentato querela nell'ottobre scorso.

Dagli accertamenti svolti è emerso che la donna, nei primi giorni di ottobre 2024, ha contattato telefonicamente il ristoratore qualificandosi come dipendente della Banca Sella S.p.A. - Agenzia di Piediripa. Attraverso artifici e raggiri, è riuscita a ottenere i codici di accesso al conto corrente della vittima, quindi ha eseguito due bonifici istantanei a suo favore, per un importo complessivo di 24.900 euro. Le indagini hanno inoltre accertato che l'indagata, immediatamente dopo l'accredito dei fondi sul proprio conto corrente, ha trasferito l'intera somma su un altro conto a lei intestato, aperto presso una banca di Malta.



